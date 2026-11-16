CELM stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

CELM lud am 13.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7.48 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 12.29 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat CELM 2.66 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3.70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.76 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch