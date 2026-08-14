CELM: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

CELM hat am 13.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 5.33 JPY. Im Vorjahresviertel waren 6.17 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.33 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 2.78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.27 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch