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10.09.2026 06:37:00
CellSource gewährte Anlegern Blick in die Bücher
CellSource hat am 08.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5.21 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3.79 JPY erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite hat CellSource im vergangenen Quartal 781.9 Millionen JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 21.62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CellSource 997.6 Millionen JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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