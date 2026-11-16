CellSeed verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

CellSeed hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 7.58 JPY gegenüber -5.730 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 21.6 Millionen JPY – das entspricht einem Minus von 23.57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.3 Millionen JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch