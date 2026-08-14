CellSeed hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

CellSeed äusserte sich am 13.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 8.69 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -7.420 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 29.67 Prozent auf 7.2 Millionen JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.2 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch