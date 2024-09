Cellebrite patentiert Funktionen zur Remote-Datenerfassung von Mobilgeräten für Unternehmen

Dank eines schnelleren Gerätezugriffs und beschleunigter Datenanalysen sparen Ermittler in Unternehmen Zeit und Geld.

TYSONS CORNER, Virginia, und PETAH TIKVA, Israel, Sept. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cellebrite (Nasdaq: CLBT), ein weltweit führender Anbieter hochwertiger digitaler Ermittlungslösungen für den öffentlichen und privaten Sektor, hat heute das Patent für seine "Remote Mobile Collection"-Lösung bekanntgegeben. Remote Mobile Collection ermöglicht Ermittlern in Unternehmen eine sofortige, gezielte Datenerfassung aus der Ferne und spart ihnen so Zeit und Geld. In den hybriden Arbeitsumgebungen von heute bietet die neu patentierte Technologie – verfügbar in den SaaS-Plattformen Endpoint Mobile Now und Endpoint Inspector von Cellebrite – einen hohen Mehrwert. Sie unterstützt eine schnelle Datenerfassung und bietet dem Besitzer des Geräts, der in die Nutzung der Lösung einwilligt, mehr Komfort, da er das Gerät während der Erfassung behalten kann, anstatt es an eine Unternehmenszentrale zurückzugeben.



In der letzten Branchentrend-Umfrage von Cellebrite für das Jahr 2024 gaben 83 % der Befragten an, dass sie sich bei der Datenerfassung auf mehrere Tools verlassen. "Remote Mobile Collection" ermöglicht es Unternehmen, flexibel und schnell Daten von mehreren Geräten gleichzeitig zu erfassen, ohne den täglichen Betrieb zu stören. Diese Fähigkeiten stehen dem privaten Sektor zur Verfügung und verbessern die Zugänglichkeit und Bearbeitungszeit von Daten – Ergebnisse werden innerhalb von Stunden bereitgestellt.

"Wir sind stolz darauf, das Patent für unsere Remote Mobile Collection-Funktionen zu erhalten. Diese Technologie unterstreicht unser Engagement, die Arbeitsabläufe unserer Kunden aus dem Privatsektor effizient zu modernisieren", so Ronnen Armon, Chief Product and Technologies Officer bei Cellebrite. "Mit den Remote-Erfassungsfunktionen der nächsten Generation können wir unseren Kunden auch weiterhin innovative Lösungen mit höchstem Nutzerkomfort bieten."

Erfahren Sie mehr über die Möglichkeiten, die Cellebrite bei der Remote-Datenerfassung von Mobilgeräten bietet.

Über Cellebrite

Cellebrite (Nasdaq: CLBT) hat es sich zur Aufgabe gemacht, seinen Kunden zu ermöglichen, Leben zu schützen und zu retten, Justizverfahren zu beschleunigen und den Datenschutz in Gemeinwesen rund um die Welt zu wahren. Wir sind ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich von digitalen Ermittlungslösungen für den staatlichen und privaten Sektor und ermöglichen es Organisationen, die Komplexität rechtlich zulässiger digitaler Ermittlungen durch die Optimierung der dazu erforderlichen Prozesse zu bewältigen. Die digitale Ermittlungsplattform und die digitalen Ermittlungslösungen von Cellebrite, denen Tausende von führenden Behörden und Unternehmen in aller Welt vertrauen, verändern die Art und Weise, wie Kunden Daten bei rechtlichen Ermittlungen erfassen, prüfen, analysieren und verwalten. Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf www.cellebrite.com, https://investors.cellebrite.com, oder folgen Sie uns auf X unter @Cellebrite.

Über Cellebrite Enterprise Solutions

In einer Welt, die sich rasant entwickelt, entwirft Cellebrite Enterprise Solutions kreative und innovative Lösungen, um die Verfügbarkeit von Daten zu gewährleisten, Daten zu transformieren und wichtige Erkenntnisse zum Schutz Ihres Unternehmens und Ihrer Mitarbeiter zu gewinnen. Vom Hauptsitz bis zum Homeoffice können E-Discovery-Experten und Unternehmensermittler mit den Unternehmenslösungsangeboten von Cellebrite überall auf Endgeräte zugreifen.

