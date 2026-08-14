Cellcom Israel präsentierte Quartalsergebnisse

Cellcom Israel hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0.55 ILS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cellcom Israel 0.380 ILS je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 1.07 Milliarden ILS vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Cellcom Israel 1.05 Milliarden ILS umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch