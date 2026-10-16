Cell MedX verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Cell MedX stellte am 14.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.01 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0.010 USD ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.ch