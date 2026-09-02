Cell MedX: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Cell MedX hat am 31.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.05.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.01 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0.010 USD ebenfalls auf diesem Niveau.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.040 USD beziffert. Im Vorjahr waren -0.030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch