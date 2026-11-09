Cell Impact Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Cell Impact Registered hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.01 SEK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.100 SEK erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 121.43 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 0.9 Millionen SEK, während im Vorjahreszeitraum 0.4 Millionen SEK ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch