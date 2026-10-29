Celestica mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Celestica präsentierte am 26.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Celestica hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4.56 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3.18 CAD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Celestica im vergangenen Quartal 8.16 Milliarden CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 85.54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Celestica 4.40 Milliarden CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch