Celestica informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Celestica lud am 26.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 97788.89 ARS beziffert. Ein Jahr zuvor waren 61377.71 ARS je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Celestica in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 106.06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8’743.56 Milliarden ARS im Vergleich zu 4’243.30 Milliarden ARS im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch