Celanese präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Celanese stellte am 02.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 0.67 USD gegenüber -12.390 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Celanese 2.56 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5.66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.42 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch