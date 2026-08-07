Celanese: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Celanese veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1.13 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1.81 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Celanese im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8.69 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.75 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 2.53 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch