CEL-SCI stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

CEL-SCI äusserte sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.47 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1.360 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.ch