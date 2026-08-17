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17.08.2026 06:37:00
CEL-SCI stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
CEL-SCI äusserte sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.47 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1.360 USD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.ch
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