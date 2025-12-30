|
30.12.2025 06:37:00
CEL-SCI öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
CEL-SCI stellte am 29.12.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.76 USD. Im Vorjahresquartal hatten -2.700 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
CEL-SCI hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 6.270 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -15.300 USD je Aktie gewesen.
Redaktion finanzen.ch
