CEL-SCI öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

CEL-SCI stellte am 29.12.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.76 USD. Im Vorjahresquartal hatten -2.700 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

CEL-SCI hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 6.270 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -15.300 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.ch