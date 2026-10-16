CEL hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

CEL veröffentlichte am 15.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 85.48 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei CEL noch ein Gewinn pro Aktie von 91.34 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 5.47 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.26 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch