Ceigall India vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Ceigall India hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3.66 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2.95 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 9.70 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Ceigall India 8.38 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch