Ceenik Exports (India): So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Ceenik Exports (India) lud am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 3.35 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Ceenik Exports (India) -9.440 INR je Aktie verdient.

Redaktion finanzen.ch