Ceejay Finance: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Ceejay Finance stellte am 03.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 3.74 INR gegenüber 6.31 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 66.4 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 0.29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 66.6 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch