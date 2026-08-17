CEDAR: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

CEDAR lud am 14.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 5.38 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 9.00 JPY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CEDAR im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1.95 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.59 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 4.50 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch