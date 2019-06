Ceconomy bestätigt: Verkauf von 9% an Metro abgeschlossen

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Ceconomy hat bestätigt, dass der Verkauf des 9-prozentigen Anteils an der Metro, für den EP Global Commerce eine Kaufoption hatte, abgeschlossen wurde.

EPGC habe die Kaufoption für die verbleibenden 5,4 Prozent der Anteile, die im Juni fällig wurde, ausgeübt, teilte Ceconomy mit. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden. Der Vollzug der Transaktion werde für die kommenden Tage erwartet.

Mit der Veräusserung der Beteiligung stärke Ceconomy die Bilanz durch den Zufluss liquider Mittel weiter. Nach Abschluss der Transaktion wird Ceconomy weiterhin mit rund 1 Prozent an Metro beteiligt sein. Dieser verbleibende Anteil wird aus steuerlichen Gründen mindestens bis zum 30. September 2023 gehalten.

Am Freitag nach Börsenschluss hatte EPGC nach Ziehen der Kaufoption für Ceconomys Metro-Anteil insgesamt einen EPGC zuzurechnenden Anteil an Metro von 31,5 Prozent, womit ein Übernahmeangebot für die restlichen Aktionäre fällig wurde. Dieses hat EPGC am Freitagabend angekündigt.

Das Übernahmeangebot bedeutet auch, dass Haniel aus seinem langjährigen Metro-Engagement aussteigen kann. Haniel hatte ursprünglich geplant, auch über eine Verkaufsoption mit EPGC zur Jahresmitte seine restlichen 15,2 Prozent an Metro abzustossen. Dies ist mit dem Übernahmeangebot nun hinfällig. Laut EPGC hat Haniel unwiderruflich zugesagt, die restlichen Aktien im Rahmen des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots an EP Global Commerce zu verkaufen.

