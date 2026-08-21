JD.com Aktie 23606196 / US47215P1066
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Wegen EU-Bedenken
|
21.08.2026 11:19:00
Ceconomy-Aktie stabil: JD.com kommt EU bei geplanter Übernahme mit Zugeständnissen entgegen
Für die EU-Genehmigung der Übernahme des Mediamarkt-Mutterkonzerns Ceconomy hat JD.com Zugeständnisse angeboten.
Die Kommission hat Mai dieses Jahres im Rahmen der Verordnung der Staatengemeinschaft über drittstaatliche Subventionen eine eingehende Untersuchung des Angebots eingeleitet und im Juli eine formelle Mitteilung der Beschwerdepunkte herausgegeben. Hintergrund sind Bedenken, dass JD.com möglicherweise Subventionen erhalten hat, die den Binnenmarkt verzerren. Die Kommission hat eine vorläufige Frist bis zum 23. Oktober gesetzt, um ihre Untersuchung abzuschliessen.
Die Ceconomy-Aktie steht im XETRA-Handel zeitweise bei 3,91 Euro und damit 0,13 Prozent über ihrem Schluss.
Von Edith Hancock
DOW JONES
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Nachrichten zu JD.com Inc (spons. ADRs)
|
20.08.26
|JD.com-Aktie im Plus: China droht EU mit Gegenmassnahmen im Übernahmestreit um Ceconomy (AWP)
|
12.08.26
|Ausblick: JDcom zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
30.06.26
|JD.com erhält Deutschlands Investitionskontroll-Freigabe bei Ceconomy - Aktien im Fokus (Dow Jones)
|
21.06.26
|USA und Iran starten Verhandlungen in der Schweiz (AWP)
|
21.06.26
|US-Vizepräsident JD Vance ist auf dem Bürgenstock eingetroffen (AWP)
|
21.06.26
|US-Vizepräsident JD Vance auf dem Bürgenstock eingetroffen (AWP)
|
11.06.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 liegt mittags im Plus (finanzen.ch)
|
02.06.26
|Freundlicher Handel in New York: So performt der NASDAQ 100 am Mittag (finanzen.ch)
Analysen zu Ceconomy Vz.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI in Rot -- DAX etwas fester - 26'000-Punkte-Marke im Blick -- Asiens Börsen letztlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt geht es abwärts. Der deutsche Leitindex zeigt sich ohne klare Richtung. Die Märkte in Fernost sind sich am Freitag nicht ganz einig.