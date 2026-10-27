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Zahlenvorlage 27.10.2026 09:16:00

CECONOMY-Aktie im Fokus: MediaMarktSaturn-Mutter steigert Umsatz und Gewinn

CECONOMY-Aktie im Fokus: MediaMarktSaturn-Mutter steigert Umsatz und Gewinn

Mit dem Verkauf von Unterhaltungselektronik hat die MediaMarktSaturn-Muttergesellschaft CECONOMY im Geschäftsjahr 25/26 nach vorläufigen Zahlen deutlich mehr verdient als ein Jahr zuvor.

Der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) sei in dem Ende September beendeten Geschäftsjahr um 27 Prozent auf 515 Millionen Euro gestiegen, teilte das Handelsunternehmen in Düsseldorf mit.

"Das vierte Quartal war das 15. Quartal in Folge mit Profitabilitätswachstum", betonte CECONOMY. Besonders gute Zahlen verzeichnete das Unternehmen dabei bei Haushaltsgeräten und sowie IT und Mobilgeräten. Man habe ein solides Fundament für zukünftiges Wachstum gelegt, hiess es. Ziel seien rund 800 Millionen Euro bereinigtes EBIT im Geschäftsjahr 2028/29.

Der Umsatz kletterte 25/26 den Angaben zufolge um 5,3 Prozent auf 24,0 Milliarden Euro. Die endgültigen Zahlen will CECONOMY am 14. Dezember vorlegen.

1.068 Filialen in elf europäischen Ländern

CECONOMY betrieb Ende September 1.068 Geschäfte der Marken MediaMarkt, MediaWorld und Saturn in elf Ländern Europas, eines mehr als ein Jahr zuvor. Die meisten Filialen gab es mit 390 in Deutschland. Rund 50.000 Menschen arbeiten für das Unternehmen, das vor allem Elektronik-Produkte und Dienstleistungen für Haushaltskunden anbietet.

Der chinesische Onlinehändler JD.com will CECONOMY übernehmen. Das Bundeskartellamt hat die Übernahme bereits freigegeben. Die Prüfung der EU dauert noch an.

/tob/DP/stk

DÜSSELDORF (awp international)

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