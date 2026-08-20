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Wegen EU-Bedenken 20.08.2026 20:44:40

Ceconomy-Aktie gibt nach: JD.com kommt EU bei geplanter Übernahme mit Zugeständnissen entgegen

Ceconomy-Aktie gibt nach: JD.com kommt EU bei geplanter Übernahme mit Zugeständnissen entgegen

Für die EU-Genehmigung der Übernahme des Mediamarkt-Mutterkonzerns Ceconomy hat JD.com Zugeständnisse angeboten.

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Das geht aus einer Aktualisierung der Webseite der EU-Kommission hervor. Dort wird aber nicht beschrieben, welche Zugeständnisse der chinesische E-Commerce-Konzern anbietet.

Die Kommission hat Mai dieses Jahres im Rahmen der Verordnung der Staatengemeinschaft über drittstaatliche Subventionen eine eingehende Untersuchung des Angebots eingeleitet und im Juli eine formelle Mitteilung der Beschwerdepunkte herausgegeben. Hintergrund sind Bedenken, dass JD.com möglicherweise Subventionen erhalten hat, die den Binnenmarkt verzerren. Die Kommission hat eine vorläufige Frist bis zum 23. Oktober gesetzt, um ihre Untersuchung abzuschliessen.

Die Ceconomy-Aktie steht am Donnerstag im nachbörslichen Tradegate-Handel zeitweise bei 3,85 Euro und damit 1,28 Prozent unter ihrem XETRA-Schluss.

Von Edith Hancock

DOW JONES

Weitere Links:

JD.com-Aktie im Plus: China droht EU mit Gegenmassnahmen im Streit um Ceconomy
JD.com erhält Deutschlands Investitionskontroll-Freigabe bei Ceconomy
Ceconomy-Aktie in Rot: EU prüft Übernahme von MediaMarktSaturn-Mutter

Bildquelle: Sundry Photography / Shutterstock.com
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