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09.06.2026 18:42:19

CECO Environmental Shares Rise 10% On Positive Thermon Integration Update

(RTTNews) - CECO Environmental Corp. (CECO) shares climbed 10.33 percent, gaining $8.32 to $88.85 on Tuesday after the company provided a positive update on its recently completed acquisition of Thermon Group Holdings.

The stock is currently trading at $88.85, compared with its previous close of $80.53 on the Nasdaq. During the session, it opened at $86.52 and traded between $83.54 and $90.25. Trading volume reached 545,026 shares.

Management said the initial integration phase is progressing as planned and is already delivering benefits, including the early capture of cost and growth synergies. Chief Executive Officer Todd Gleason stated that the company remains confident in its ability to generate $40 million or more in cost synergies from the transaction.

CECO Environmental shares have traded between $26.32 and $92.00 over the past 52 weeks.

In eigener Sache

Trading Signals: Idorsia: Chancen aufgrund mehrerer Katalysatoren

Klinische Fortschritte und starke Verkaufszahlen sorgen bei Idorsia für Fantasie. Nach dem Sprung auf ein neues Jahreshoch holt die Aktie zwar Luft geholt, doch genau diese Pause könnte für risikobereite Anleger Chancen bieten.

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3 neue Aktien im BX Musterportfolio: Hochtief, STMicroelectronics & ASML mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Hochtief
✅ STMicroelectronics
✅ ASML

inklusive Rebalancing:
❌ Parker-Hannifin Corp
❌ Talanx
❌ Arista Networks

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 neue Aktien im BX Musterportfolio: Hochtief, STMicroelectronics & ASML mit François Bloch

Inside Trading & Investment

13:15 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) on ASML Holding NV
09:18 SMI etwas leichter zum Wochenauftakt
09:07 Marktüberblick: Chemiewerte unter Druck – Technologiewerte erholt
05:57 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Rücksetzer zum Wochenstart
05.06.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 21.30% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ams-OSRAM
05.06.26 Anlageprodukte auf SpaceX
03.06.26 3 neue Aktien im BX Musterportfolio: Hochtief, STMicroelectronics & ASML mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’990.19 19.45 SKFBBU
Short 14’274.18 13.66 SYMBIU
Short 14’792.47 8.94 SEBBCU
SMI-Kurs: 13’356.31 09.06.2026 17:30:06
Long 12’902.29 19.88 SE2BZU
Long 12’596.43 13.73 SQ6BJU
Long 12’056.98 8.88 SM6BBU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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