Ceco Environmental: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Ceco Environmental präsentierte in der am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.80 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Ceco Environmental ein Ergebnis je Aktie von 0.260 USD vermeldet.

Umsatzseitig wurden 285.0 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Ceco Environmental 185.4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch