Ceco Environmental präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ceco Environmental hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.03 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.040 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 404.4 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 104.67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 197.6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch