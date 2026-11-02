CECEP Wind-Power stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CECEP Wind-Power hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0.01 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CECEP Wind-Power 0.020 CNY je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CECEP Wind-Power in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0.36 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 962.6 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 966.1 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch