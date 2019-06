CECEP Solar Energy Technology stellt kostenwirksame PV-Produkte und -Lösungen auf der SNEC 2019 vor

- CECEP präsentiert seine vielfarbigen PVB-Doppelglass- und Halbschnittszellenmodule

- CECEP modernisiert Fabrikanlage, um der wachsenden Produktnachfrage gewachsen zu sein

SHANGHAI, 21. Juni 2019 /PRNewswire/ -- Um die Betriebskosten für Solarenergiebetreiber zu reduzieren, stellte CECEP Solar Energy Technology (Zhenjiang) („CECEP Zhenjiang Company") auf der SNEC 2019, die vom 4. bis 6. Juni 2019 stattfand, mehrere PV-Produkte und -Systeme vor. Sie umfassten das unternehmenseigene „Luminary Lineup" - vielfarbige PVB-Doppelglassmodule und hocheffektive Halbschnittzellenmodule. Die Präsentation von CECEPs jüngster Produktlinie ist Teil des Unternehmensziels, Netzparität zu erreichen.

Ein Video zur Fachmesse steht Ihnen hier zur Verfügung: https://cdn4.prnasia.com/002071/mnr/201906/cecep/video1.mp4

Vielfarbige PVB-Doppelglasmodule

CECEPs neu eingeführtes vielfarbiges PVB-Doppelglassmodul war Höhepunkt der Veranstaltung. PVB (Polyvinylbutyral) ist ein Werkstoff, der Glas zu Strapazierfähigkeit und geringem Gewicht verhilft. CECEPs vielfarbige PVB-Module können vielseitig in Gebäuden und anderweitigen Einrichtungen verwendet werden.

Halbzellenmodule

Ein weiteres CECEP-Produkt, dem besondere Aufmerksamkeit zuteil wurde, sind die hocheffektiven Halbschnittzellenmodule des Unternehmens. Hierbei werden Solarzellen in zwei Hälften geschnitten, um sowohl Leistungsfähigkeit als auch Strapazierfähigkeit eines Moduls zu stärken. CECEPs stellvertretender Geschäftsführer bezeichnet Halbzellenmodule als dominierenden Trend in der Solarnergieindustrie, da sie die Erzeugungsfähigkeit erhöhen und eine gesteigerte Leistungsabgabe gewährleisten.

„Es ist uns ein Anliegen, die wachsende Marktnachfrage mit ‚Netzparität' zu beantworten; die PV-Industrie sucht weiterhin nach alternativen Möglichkeiten für eine Steigerung des Umwandlungswirkungsgrads und Reduzierung der Kosten. Halbzellentechnologie überzeugt sowohl durch eine substantiellere Stromerzeugungseffizienz als auch eine höhere thermische Beständigkeit und ist somit erste Wahl von Modulunternehmen. PVB-Doppelglass bietet gegenüber herausfordernden Witterungsbedingungen eine höhere Widerstandsfähigkeit sowie zuverlässigere Leistungen mit einer höheren Lebenserwartung und gesteigerter Erzeugungsfähigkeit", erklärte Huang Guoping, stellvertretender Geschäftsführer von CECEP Solar Energy Technology.

2018 begann CECEP mit der Modernisierung einiger seiner kritischen Infrastrukturen, um der wachsenden Nachfrage entgegenzukommen und gründete hinsichtlich der Vorbereitung auf eine Massenproduktion der Module eine multifunktionsfähige Produktionslinie, die dazu in der Lage ist, Halbzellen- und PVB-Module zur selben Zeit zu produzieren.

Laut He Fei, Direktor der kürzlich erweiterten Modulabteilung, sollen letztendlich sowohl Massenproduktion als auch Automatisierung erreicht werden. „Wir arbeiten auf eine 500 MW-Leistung von Halbzellen- und Doppelglasmodulen für die Modulabteilung hin", so He.

CECEPs Zellenabteilung wird ihre Modernisierung im August 2019 in Angriff nehmen. Direktor Gao Ronggang erklärte, dass das Unternehmen mit einem Fokus auf monokristalline PERC-Zellen beabsichtige, die Massenproduktionskapazität zu steigern.

CECEPs IT-Abteilung hat sogenannte „intelligente Gene (smart genes)" in Herstellung, Management, Service und Logistik integriert. Abteilungsleiter Li Ning bezeichnete sie als eine service- und lösungsorientierte Arbeitsgruppe; sie errichteten zudem zwei digitale Systeme zur Überwachung und Betreibung ihrer Projekte.

Informationen zu CECEP Solar Energy Technology (Zhenjiang)

CECEP Solar Energy Technology (Zhenjiang), gegründet 2010, ist das Tochternunternehmen der sich in Staatsbesitz befindlichen China Energy Conservation and Environmental Protection Group Solar Energy Company. Zu den Hauptgeschäftsfeldern der Gruppe zählen neben der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Solarzellen und -modulen auch Forschungsarbeiten im Bereich der PV-Technologie sowie ihre Entwicklung. Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, grüne Energie wie Solarnergie problemloser zugänglich zu machen und somit letztendlich für eine bessere Zukunft zu sorgen.