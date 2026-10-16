Ceat: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ceat präsentierte am 14.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 27.79 INR. Im letzten Jahr hatte Ceat einen Gewinn von 45.98 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 47.62 Milliarden INR – ein Plus von 26.22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ceat 37.73 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch