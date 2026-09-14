CEA Industries veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

CEA Industries hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.07.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0.22 USD. Ein Jahr zuvor waren -6.770 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4.53 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch