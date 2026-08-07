CE veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

CE lud am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1.40 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -4.110 JPY je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 22.61 Prozent auf 2.42 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.12 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch