CE legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

CE hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 4.26 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte CE 56.48 JPY je Aktie verdient.

Umsatzseitig standen 2.88 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 17.93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CE 3.51 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 45.40 JPY gegenüber 98.85 JPY je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 16.17 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 2.16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 15.83 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch