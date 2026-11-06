CE Info Systems informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

CE Info Systems liess sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat CE Info Systems die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 6.41 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CE Info Systems 3.32 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.32 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 15.80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.14 Milliarden INR in den Büchern standen.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 7.49 INR ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 1.36 Milliarden INR erwartet.

Redaktion finanzen.ch