CE Brands hat am 17.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CE Brands in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 92.45 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0.2 Millionen CAD im Vergleich zu 2.1 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch