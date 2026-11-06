CDW stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

CDW präsentierte in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2.46 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2.21 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 6.75 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.74 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch