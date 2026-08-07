CDW: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

CDW hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2.15 USD, nach 2.05 USD im Vorjahresvergleich.

CDW hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.57 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9.97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.98 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch