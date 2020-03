CDU verschiebt den Sonderparteitag wegen Coronavirus

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die CDU verschiebt ihren Sonderparteitag wegen der Corona-Epidemie auf unbestimmte Zeit. Das erklärte die scheidende CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer. Sie wolle dem Bundesvorstand empfehlen, den geplanten Parteitag zu verschieben und ihn durchzuführen, sobald die epidemische Lage dies gestattet. Auf dem Parteitag am 25. April sollte der Nachfolger von Kramp-Karrenbauer gewählt werden.

"Für die CDU Deutschlands ist ganz klar, die Sicherheit und die Gesundheit der Menschen in unserem Land haben höchste Priorität. Deshalb ist jeder von uns aufgerufen, seinen Beitrag dafür zu leisten, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen", erklärte Kramp-Karrenbauer in einer Stellungnahme. "Für die CDU gilt immer: erst das Land, dann die Partei. Die Gesundheit der Menschen in unserem Land hat für uns Vorrang vor allem anderen."

Der Aussenpolitiker Norbert Röttgen, der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet und der Wirtschaftspolitiker Friedrich Merz sind die prominentesten Bewerber für den CDU-Spitzenposten.

