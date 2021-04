CDU-Präsidium für Laschet als Kanzlerkandidat der Union - Kreise

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Das CDU-Präsidium hat sich für CDU-Chef Armin Laschet als gemeinsamen Kanzlerkandidat der Unionsparteien im Bundestagswahlkampf ausgesprochen. Wie es am Montag aus Teilnehmerkreisen hiess, habe sich bei dem Treffen in Berlin ein "klares Meinungsbild" ergeben. Ein Beschluss sei nicht getroffen worden.

Fast alle Präsidiumsmitglieder hätten sich zu Wort gemeldet, hiess es Reihen der Teilnehmer, die nicht namentlich genannt werden wollten. Mehrere Teilnehmer hätten in der Präsidiumssitzung deutlich gemacht, dass die aktuellen Umfragen nicht die Entscheidung über die Kandidatenfrage bestimmen sollten.

Laschet sei von den Präsidiumsmitgliedern attestiert worden, "Meinungen zusammenzuführen, Haltung zu entwickeln und diese auch durchgehend zu vertreten". Auch sei man sicher, dass Laschet in den kommenden Monaten die Union erfolgreich positionieren werde, um in der Auseinandersetzung mit den Grünen und den anderen Parteien erfolgreich den Wahlkampf zu bestreiten.

Am Sonntag hatte neben Laschet auch CSU-Chef Markus Söder seinen Hut für die Kanzlerkandidatur in den Ring geworfen. Der bayerische Ministerpräsident ist in Umfragen beliebter als sein nordrhein-westfälischer Kollege. Allerdings hat Laschet in vielen CDU-Landesverbänden Rückhalt. Am Montag sprach sich jedoch der Berliner CDU-Landesverband für Söder als gemeinsamen Kanzlerkandidaten der Union aus.

Laschet wird sich nach der Präsidiumssitzung gegen 13.30 Uhr in einer Pressekonferenz Fragen stellen. Söder will dies gegen 16.30 Uhr tun.

