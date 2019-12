CDU lehnt Nachverhandlungen beim Koalitionsvertrag ab

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die CDU hat Forderungen der SPD nach Neuverhandlungen des Koalitionsvertrags und einer Abkehr vom ausgeglichenen Haushalt zurückgewiesen. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak sagte am Montag nach der Gremiensitzung seiner Partei in Berlin, der Bundesvorstand habe diese Position noch einmal bekräftigt und strebe bereits vor Weihnachten ein Treffen des Koalitionsausschusses von CDU, CSU und SPD an.

"Dieser Koalitionsvertrag steht fest. Dieser Koalitionsvertrag ist auch noch nicht bis zum Ende abgearbeitet. Dieser Koalitionsvertrag gilt bis zum Ende der Legislaturperiode", so Ziemiak. "Und schon gar nicht wird es ein Rütteln an der Schwarzen Null oder gar an der Schuldenbremse geben, die in der Verfassung auch festgeschrieben ist. Für diese Schuldenbremse, auch für die Frage der Generationengerechtigkeit, für die sie steht, haben wir lange genug gekämpft."

Deutschland könne sich Hängepartien nicht erlauben. Die SPD müsse "aus dem Knick" kommen und sagen, wie genau möchte und wie man jetzt weiterarbeite "auf der Grundlage des Koalitionsvertrages, so Ziemiak. "Ich glaube, dass es nicht einfacher wird", so Ziemiak zur Zusammenarbeit mit der SPD. Im Koalitionsvertrag gebe es noch eine Menge Aufgaben, die umgesetzt werden müssten.

Auf ihrem Parteitag hat die SPD am Freitag nach der Wahl ihrer beiden neuen Vorsitzenden Forderungen gestellt für Gespräche über eine Zukunft der grossen Koalition. Eine klare Positionierung zum Verbleib in der Koalition wurde vermieden. Ziemiak sagte, er gehe nach dem Parteitag davon aus, dass die SPD in der Koalition bleibe. Auch warte man auf den Gesetzesentwurf zur Grundrente, den das SPD-geführte Arbeitsministerium gerade erarbeite.

In den anstehenden Verhandlungen will die SPD-Spitze über Nachbesserungen beim Klimapaket sprechen und ein Ende der Schwarzen Null sowie ein umfassendes Investitionsprogramm für die nächsten zehn Jahre erreichen. Auch peilt sie perspektivisch einen Mindestlohn von 12 Euro an und will mit einem neuen Sozialstaatskonzept das Hartz-4-System ersetzen und mögliche Sanktionen abzumildern.

Die Sozialdemokraten beschlossen auf dem Parteitag ebenfalls die Wiedereinführung der Vermögensteuer für Alleinstehende mit einem Nettovermögen von zwei Millionen und für Verheiratete mit einem Vermögen von vier Millionen. Allerdings gehörte das nicht in den Leitantrag des Parteitags, der den Forderungskatalog für die Fortsetzung der Koalition zusammenfasste. Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus hat am Montag im SWR der Vermögensteuer erneut eine Absage erteilt.

Ziemiak sprach sich bei der Festsetzung der Höhe des Mindestlohns gegen eine Vorgabe von politischer Seite aus. Stattdessen sollen die Vorschläge von Arbeitgeber- und Gewerkschaftsvertretern kommen, die in der Mindestlohnkommission vertreten sind. Für den CDU-Generalsekretär liegt der Grund für die schleppende Investitionstätigkeit in Deutschland auch am Planungsrecht, wo Ziemiak sich offen für beschleunigte Verfahren zeigte.

Beim Thema Klimaschutz und dem Gesetzespaket der Bundesregierung sprach sich Ziemiak für eine schnelle Einigung im Vermittlungsausschuss aus. Vertreter von Bund und Länder treffen sich am Montagabend, um über das Klimapaket zu beraten, das in Teilen vom Bundesrat gestoppt wurde. Die Landesregierungen mit Grünen-Beteiligung haben im Bundesrat beim Emissionshandel auf einen höheren CO2-Preis bestanden. Der von der Regierung vereinbarte Eingangspreis von 10 Euro pro ausgestossene Tonne Kohlendioxid sei zu niedrig, um bei den Verbrauchern eine lenkende Wirkung zu erzielen. In Teilen der Länder-CDU gab es Kompromissbereitschaft bei dieser Frage.

Ziemiak betonte, ihm sei es wichtig, dass es besonders bei den steuerlichen Aspekten bald zu einer Einigung komme, da ansonsten die Mehrwertsteuerreduzierung für Bahnfahrten nicht wie geplant Anfang Januar in Kraft treten könne.

Die neue SPD-Vorsitzende Saskia Esken hat am Sonntag für die Gespräche mit der Union eine führende Rolle für das neue SPD-Führungsduo beansprucht. Sie wies auf dem Kurznachrichtendienst Twitter darauf hin, dass der Koalitionsvertrag zwischen den Parteien geschlossen wurde.

