CDU-Landesverband Berlin für Söder als Kanzlerkandidaten

BERLIN (Dow Jones)--Der Berliner Landesverband der CDU hat sich für CSU-Chef Markus Söder als gemeinsamen Kanzlerkandidaten der Unionsparteien ausgesprochen. Der Landesvorsitzende Kai Wegner erklärte auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, dass die Menschen "noch stärker" Söder zutrauten, Deutschland gut zu führen.

Das CDU-Präsidium ist am Montagmorgen in Berlin zu Beratungen über die offene Frage der gemeinsamen Kanzlerkandidatur der Unionsparteien zusammengekommen. Das Spitzengremium der CSU berät am Nachmittag. CDU-Chef Armin Laschet und Söder haben beide ihren Hut in den Ring geworfen. Die Parteivorsitzenden haben am Wochenende vereinbart, dass die Parteigremien am Montag noch keinen formalen Beschluss über den Kanzlerkandidaten treffen werden. Söder hatte erklärt, er wolle nur dann Kandidat werden, wenn er in der CDU breite Unterstützung finde. Der Bayer führt in Meinungsumfragen klar vor Laschet. Der CDU-Chef kann auf Rückhalt in seiner eigenen Partei bauen.

Laschet wird sich nach der Präsidiumssitzung gegen 13:30 Uhr in einer Pressekonferenz Fragen stellen. Söder will dies gegen 16:30 Uhr tun.

April 12, 2021 04:10 ET (08:10 GMT)