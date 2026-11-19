CDT Equity hat sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 288.89 USD. Im Vorjahresquartal waren -1645000.000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch