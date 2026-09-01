Cable Design Technologies Aktie US1269241097
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01.09.2026 14:58:29
CDT Equity Names Co-Founder James Bligh CEO, Shares Down
(RTTNews) - Tuesday, CDT Equity Inc. (CDT), a data-driven biopharmaceutical company, announced the appointment of James Bligh, co-founder of the company, as Chief Executive Officer.
Prior to Conduit, he spent more than a decade leading and advising on reverse takeovers, stock-market listings, initial public offerings, secondary fundraisings and M&A transactions.
"Having co-founded Conduit in 2019, I am delighted to take on the role of CEO at what I believe is an important point in the company's evolution," said Bligh.
His appointment follows a period of significant development for CDT, including strengthening the company's balance sheet, reducing its operating cost base and completing strategic investments intended to create long-term shareholder value.
On the Nasdaq in pre-market activity, the shares were trading 4.76 percent lower at $1.600, after closing Monday's trading 0.59 percent down.
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