CDS präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

CDS äusserte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 20.22 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 10.81 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.15 Milliarden JPY – ein Plus von 9.05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CDS 1.97 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch