CDS: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

CDS präsentierte in der am 07.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 6.05 JPY gegenüber 12.71 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1.13 Prozent zurück. Hier wurden 2.01 Milliarden JPY gegenüber 2.03 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch