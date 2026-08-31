CDN Maverick Capital: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

CDN Maverick Capital veröffentlichte am 28.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

CDN Maverick Capital hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.01 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.020 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.ch