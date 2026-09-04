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04.09.2026 06:37:00
CD Projekt RED präsentierte Quartalsergebnisse
CD Projekt RED veröffentlichte am 02.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
CD Projekt RED hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1.44 PLN je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.690 PLN je Aktie gewesen.
Der Umsatz lag bei 244.2 Millionen PLN – das entspricht einem Zuwachs von 12.67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 216.7 Millionen PLN erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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