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04.09.2026 06:37:00
CD Projekt gewährte Anlegern Blick in die Bücher
CD Projekt hat am 02.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.10 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.050 USD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 66.8 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 57.7 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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