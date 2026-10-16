CCReB Advisors stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

CCReB Advisors liess sich am 15.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat CCReB Advisors die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 75.83 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 20.16 JPY je Aktie vermeldet.

CCReB Advisors hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.89 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 563.41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 585.7 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 151.86 JPY. Im Vorjahr waren 110.46 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 174.77 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.56 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 7.02 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch